الجيش الإسرائيلي يعتقل قياديا بالجبهة الشعبية

نابلس/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، قياديا في تنظيم "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن قوة عسكرية إسرائيلية، داهمت مدينة نابلس، واعتقلت زاهر الششتري، عضو القيادة السياسية للجبهة الشعبية (ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير).
وأوضح الشهود، إن مواجهات اندلعت بين القوة الإسرائيلية، وعشرات الشبان الذين رشقوا القوات بالحجارة.
ويشغل الششتري منصب ممثل الجبهة الشعبية، في لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس (تضم كافة الفصائل)، وسبق أن اعتقل في السجون الإسرائيلية عدة مرات.
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