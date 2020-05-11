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شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رحلة تقل مواطنين قادمين من بولندا إلى جدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وصلت رحلة قادمة من العاصمة البولندية وارسو، اليوم الاثنين، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج.
ونشر حساب مطار الملك عبدالعزيز الدولي عبر “تويتر”، مجموعة صور توثّق لحظة وصول الرحلة، واتخاذ الإجراءات الوقاية مع القادمين على متنها.
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