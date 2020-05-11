اليمن يسجل 17 حالة إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 51

القاهرة (رويترز) - قالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا على تويتر إن اليمن سجل يوم الأحد 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى حالة وفاة واحدة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 51 وإجمالي الوفيات إلى ثماني حالات.
وأوضحت اللجنة، التابعة للحكومة اليمنية، أن هناك عشر حالات جديدة في عدن وثلاث في حضرموت واثنتان في لحج وأخريين في تعز.
(تغطية صحفية سمر حسن - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
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