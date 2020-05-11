المراكز الأمريكية تسجل 1300696 إصابة بفيروس كورونا و78771 وفاة

(رويترز) - سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الأحد 1300696 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بزيادة 26660 حالة عن الرقم السابق وقالت إن عدد حالات الوفاة زاد 1737 حالة لتصبح 78771 حالة.
وتمثل أرقام المراكز الأمريكية ما تم تسجيله حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2000 بتوقيت جرينتش) في التاسع من مايو أيار مقارنة بإحصائها قبل يوم.
ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات في كل ولاية بمفردها.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
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