دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady VEGAS Movie Studio 17 –ميزات جديدة إحترافية بدون تعقيد

تم الإعلان مؤخرا عن إصدار برنامج VEGAS Movie Studio 17 ، وتم تصميمه لإعطاء بعض التحسينات الكبيرة في الأداء مع تسريع GPU ، ومتصفح إضافي للمؤثرات ، وتأثيرات VFX جديدة.

VEGAS Movie Studio 17 هو إصدار جديد من إصدارات VEGAS Creative Software

الخاصة بالمستهلك ، و التابعة لنظام editing system VEGAS ، ولا يجب الخلط بينه وبين

برنامج VEGAS Pro الاحترافي، إلا أنه مازال مليئا بالميزات القوية ، ويضيف الإصدار الأخير

منه مجموعة من الميزات الجديدة

قد لا يمتلك الأشخاص الذين يديرون أعمالهم التجارية الصغيرة ،الأموال اللازمة لتوظيف محترفين ،

كما أنه ليس لديهم الوقت الكافي للتعرف على تفاصيل برامج التحرير الاحترافية، لذا واحدة من أهم

مميزات البرنامج، والتي ساعدت على انتشاره بشكل جيد ،أنه يقوم بتوجيه مستخدميه بطريقة سلسة،

حتى و ان كانوا من المبتدئين، على آلية الاستخدام بشكل سليم .

مع وجود المزيد من الشركات ، ولا سيما الشركات الصغيرة والأفراد ، الذين يحتاجون إلى إنتاج

مقاطع الفيديو الخاصة بهم لوسائل الإعلام الاجتماعية ،أصبح استخدام VEGAS Movie Studio

شيئا أساسيا لتلبية احتياجهم دون الاضطرار الى استخدام برامج الفيديو الاحترافية الأخرى التي تستهلك

وقتا كبيرا في عملية المونتاج .

© alqiyady VEGAS Movie Studio 17 –ميزات جديدة إحترافية بدون تعقيد

ميزات VEGAS Movie Studio 17 الجديدة:

تتضمن الميزات الجديدة للبرنامج ما يلي: –

إعادة تصميم نوافذ التأثيرات. وقد أعيد تصميمها بالكامل مع تصفح أقوى للمكونات الإضافية

مع إمكانية وضع العلامات والفواصل والبحث والفرز.

تسريع فك التشفير لـ AVC و HEVC : لتوفير معدلات إطارأعلى ومعاينات أكثر سلاسة بدقة .

تصنيف الألوان الموحد: يتم تنظيم أدوات وعناصر التحكم في درجات الألوان المهمة في نافذة

موحدة سهلة الاستخدام وموحدة لتبسيط الدرجات.

المكون الإضافي بالحركة البطيئة الجديد مع تقنية التدفق البصري يعمل على إنشاء تأثيرات حركة

بطيئة فائقة النعومة.اقرأ أيضا :الاعلان عن Kinefinity MAVO Edge كاميرا سينمائية فل فريم لتصوير فيديو 8K RAW

مقابض تقليم جديدة على حواف الأحداث: تسهل مقابض القطع ومناطق ضربات القطع الأكبر على

Advertisements

المستخدمين التعرف على حافة حدث مقطع زمني للتشذيب والتقاطها بنجاح.

تحسينات القصة المصورة: تمكّن التحسينات الجديدة المستخدمين من إضافة الوسائط نفسها إلى لوحة

عمل واحدة عدة مرات ، وهي مثالية لإجراء المقابلات ، ومقاطع فيديو YouTube ا ، وما إلى ذلك.

ذاكرة موقع المشروع. يتذكر البرنامج المكان الذي تركه المستخدم عند إغلاقالمشروع وإعادة فتحه.

يظل المؤشر في نفس المكان بحيث يمكن استئناف العمل على الفور.

25 إعدادًا حركيًا مسبقًا.تساعد هذه الإعدادات المسبقة التي تم تصميمها بشكل احترافي على إضافة

عناصر نص حركية ديناميكية للمشاريع بشكل أسرع وأسهل.

الطمس التلقائي للفيديو : عند التصوير في الوضع الرأسي : توفر هذه الميزة طريقة فورية لتحويل

الأشرطة الجانبية السوداء إلى نسخة غير واضحة من الفيديو نفسه.

نظرة سريعة إلى الواجهة و ستظن أنك أمام برنامج احترافي بالكامل. من الواضح أنه يمكن أن ينمو

مع المستخدم عندما يصبح أكثر كفاءة ومعرفة.

© alqiyady VEGAS Movie Studio 17 –ميزات جديدة إحترافية بدون تعقيد

الأسعار :

يتوفر هذا البرنامج في إصدارات مختلفة:

VEGAS Movie Studio Classic و يبلغ سعره 49 دولارًا أمريكيًا

VEGAS Movie Studio Platinum و يبلغ سعره 79 دولارًا أمريكيًا

مجموعة , VEGAS Movie Studio: و يبلغ سعرها 139دولارًا أمريكيًا

VEGAS Movie Studio Platinum و يبلغ سعره 59 دولارًا أمريكيًا

مجموعة VEGAS Movie Studio: و يبلغ سعره 99 دولارًا أمريكيًا

بقائمة أسعار كهذه ، لبرنامج تحرير يوفر قدرات و فعالية مميزة ، كما أنه سهل الاستخدام بنفس الوقت،

بتنا نعتقد أن تجربة VEGAS Movie Studio 17 ستكون مثيرة للإهتمام !

The post VEGAS Movie Studio 17 – ميزات جديدة إحترافية بدون تعقيد appeared first on Creative School Arabia.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي