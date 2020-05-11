شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن صفر إصابات اليوم بفيروس كورونا لأول مرة منذ مطلع مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة التونسية، اليوم الاثنين، إن البلاد لم تسجل أى حالة إصابة بفيروس كورونا لأول مرة منذ مطلع مارس الماضي, بينما تستعد الحكومة لمزيد من تخفيف القيود اليوم.

وكانت تونس التى أعلنت أول اصابة بالفيروس فى الثانى من شهر مارس اذار الماضى وقد سجلت حتى الآن 1032 حالة إصابة و45 حالة وفاة.

وقالت تونس التى لديها نحو 500 سرير انعاش إن 745 مصابا تعافوا ولم يتبق سوى 11 مصابا فى المشافي، وبدأت تونس الاسبوع الماضى تخفيفا تدريجيا للقيود التى فرضتها لاحتواء تفشى فيروس كورونا وذلك بعدة قطاعات من بينها المهن الصغرى وأشغال البناء والصناعات الغذائية إضافة للخدمات الإدارية العامة والنقل.

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وفى خطوة جديدة لتخفيف القيود تفتح اليوم الاثنين محلات بيع الملايس والمراكز التجارية ومراكز الحلاقة والتجميل مع مزيد من الاشارات إلى أن تونس اقتربت من السيطرة على الجائحة.

وقالت تونس انها تتوقع ان ينكمش الاقتصاد بأكثر من 4.3 بالمئة هذا العام فى أسوأ ركود منذ استقلال البلاد فى 1956 وإن قطاع السياحة الحيوى مهدد بخسائر قد تصل إلى 1.4 مليار دولار وفقدان 400 ألف وظيفة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.