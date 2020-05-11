شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل» تعلق على مقطع تغيير إحدى المنشآت قيمة فاتورة شراء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت هيئة الزكاة والدخل، أمس الأحد، التحقيق في مقطع فيديو متداول وثق قيام إحدى المنشآت بمخالفة نظام ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الهيئة في بيان: “إشارة إلى الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام مواطن بعرض فاتورة لإحدى منشات الخضار والفاكهة والتي ذكر فيها أن المنشأة قامت بتغيير مبلغ الفاتورة إلى مبلغ مختلف تماما عن الحقيقي بغرض إخفاء بعض المعلومات، وبناء عليه تمت مباشرة الحالة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل وبالتنسيق مع المختصين في وزارة التجارة، والتحقق من صحة المخالفة، إذ نتج عنه ثبوت قيام المنشأة بمخالفة بعض أحكام النظام ما تطلب إيقاع العقوبة اللازمة”.

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وأهابت الهيئة بجميع المواطنين والمقيمين بالتحقق ما إذا كانت المنشأة مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة أم لا وكذلك الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي ، عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة “للهواتف الذكية ، أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة”.