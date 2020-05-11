مؤسسة الإمارات تطلق حملة «الصناديق الرمضانية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



أطلقت مؤسسة الإمارات، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول ولولو للصرافة حملة «الصناديق الرمضانية» لهذا العام، كجزء من الحملة الوطنية «الإمارات تتطوع» للمساهمة في رفاه مجتمعاتها التي تأثرت بشكل مباشر بوباء كوفيد19.

تهدف الحملة لتوفير أكثر من 16000 صندوق غذاء يتم جمعها وتوزيعها من قبل المتطوعين على الأسر المتعففة والمتأثرة مباشرة بوباء كوفيد-19 طوال شهر رمضان المبارك كوسيلة لدعم المجتمع وتضامنه خلال هذه الأوقات العصيبة.

وقال مهنا المهيري، المدير التنفيذي للشؤون الإدارية والعمليات بالمؤسسة: «تجمع مؤسسة الإمارات في إطار هذه الحملة الرمضانية بين جهود القطاعين الخاص والعام وتعزز دورهما في دعم مشاريع المسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى مؤازرة المجتمع في ظل ما يشهده العالم من تداعيات لأزمة كوفيد19، ونحن نؤمن أن قوتنا الأساسية كأمة تنعكس في قيمة العطاء الذي من خلاله ننهض بمجتمعنا وطالما كان هذا هو هدفنا في حملة الإمارات تتطوع التي تسعى إلى توحيد الجهود التطوعية على المستوى الوطني، لاسيما في مثل هذه الظروف والتحديات من خلال إشراك المجتمع في دعم الآخرين».

وقالت هناء الرستماني، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك أبوظبي الأول: يلتزم بنك أبوظبي الأول بالاحتفاء بقيم الشهر الفضيل لا سيما في هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها جميعاً، وندعو الجميع إلى الاقتداء بمثل هذه المبادرات والمشاركة بدورهم بدعم الأعمال الخيرية والإنسانية.

وقال أديب أحمد، المدير الإداري لمجموعة لولو المالية: يسرنا أن نلعب دوراً في حملة الإمارات تتطوع التي أطلقتها مؤسسة الإمارات من خلال دعم المتطوعين في تسليم صناديق المساعدات الغذائية للأسر المتأثرة مباشرة من وباء كوفيد 19.