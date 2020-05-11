«طرق دبي» تحقق وفورات 45 مليون جـالـون ميـاه و30 مليـون لتـر وقـود

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إنجازها أعلى معدلات الوفورات في استخدام الطاقة، عبر تنفيذها 46 مشروعاً ومبادرة في عام 2019 ضمن استراتيجية الاقتصاد الأخضر في الهيئة، حيث حققت وفورات في العام 2019 تقدر ب 45 مليون جالون لتر مياه، و30 مليون لتر في الوقود، و39 مليون كيلوواط ساعة.

قالت ندى جاسم، مدير إدارة تخطيط وتنظيم السلامة والمخاطر بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة: إن الهيئة تبنت أعلى المعايير العالمية لتحقيق وفورات في استخدام الطاقة بمعدلات قياسية، حيث تم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في المباني والمرافق، واستخدام الحافلات الكهربائية، ومركبات الأجرة التي تعمل بوقود الهيدروجين، إضافة إلى مركبات الأجرة الكهربائية والهجينة، وتركيب إنارة الطرق الموفرة للطاقة، والتوسع في الخدمات الإلكترونية، وإعادة تدوير المياه المستخدمة في عملية غسل المركبات، وغيرها من المبادرات، التي أسهمت في تجاوز المستهدفات الموضوعة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة والمياه لعام 2019، حيث تجاوزت الوفورات في استهلاك المياه 45 مليون جالون، وفي استهلاك الوقود 30 مليون لتر.