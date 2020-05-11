تسريحة «كورونا» موضة جديدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ظهرت صرعات وطرائف كثيرة مع «كوفيد 19» تحاول التخفيف من وطأته، وأحدثها تسريحة «كورونا» التي تشهد رواجاً كبيراً بين الفتيات في كينيا، بسبب غرابتها وقلة تكلفتها.

وقالت ليونيتا أبوالا، مالكة صالون تجميل: منذُ بدأت توفير هذه التسريحة، ألصق اسمي ب«كورونا»، وبات صالوني معروفاً بين الفتيات والنساء. وأضافت ليونيتا(40 عاماً)، الهدف من تسريحة «كورونا» التوعية بهذا الوباء الشرس.

وتنفذ السيدة التسريحة هذه من خلال تقسيم الشعر إلى خصلات وتحويلها إلى جدائل صغيرة ممتدة نحو الأعلى على هيئة تشبه كثيراً تلك التي تبدو عليها البروتينات السطحية للفيروس.

وقالت الطفلة ليتيسيا بوسيبوري(12 عاماً):«أعجب الجميع بتسريحة الشعر هذه، فهي تبقى ثابتة لمدة طويلة، وقليلة التكلفة».