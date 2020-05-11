«صحة دبي» تُعفي 18 تخصصاً طبياً من شرط اجتياز اختبار الترخيص مؤقتاً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:إيمان عبدالله آل علي



أكدت منشآت صحية خاصة، أن هيئة الصحة في دبي، أعفت 18 تخصصاً طبياً من شرط اجتياز اختبار الترخيص مؤقتاً، سواء «الإلكتروني أو الشفهي»، ووضعت شروطاً لإصدار الترخيص، تماشياً مع الإجراءات والجهود الوقائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وشملت التخصصات المعفاة من الاختبار، طب الباطنية، وطب الطوارئ، وطب الأمراض المعدية، وطب الجهاز التنفسي، وطب العناية المركزة، والصيدلة والتمريض وفنيي التعقيم، وفنيي الأشعة وفنيي التخدير، وفنيي المختبرات في علم الأحياء الجزيئية، وعلم الوراثة الجزيئية، والعلاج الطبيعي والرعاية النفسية، وطب المناعة السريرية والحساسة، وطب التخدير، وطب الأطفال وتخصصاتها الدقيقة، والطب العام.

وأشارت إلى أن الهيئة قدمت مجموعة من التسهيلات، منها إعفاء المهنيين الصحيين المتقدمين لتجديد رخصة مزاولة المهنة من ساعات التعليم الطبي المستمر، والتدريب والتطوير المهني المستمر، ودورات الإسعاف الأولية، ودورات الإنعاش القلبي والرئوي، وكذلك شهادة اللياقة الطبية للمهنيين الصحيين الذين تجاوزت أعمارهم 65 عاماً.

وأوضحوا أن الهيئة وضعت شروطاً محددة لإصدار التراخيص للمهنيين، تتمثل في توفير المؤهلات العلمية والخبرات العملية حسب المعايير الموحدة لترخيص مزاولة المهنة، ورخصة مهنية سارية المفعول من بلد مزاولة المهنة، والإيصال المالي أو ما يثبت التقديم على التحقق من صحة المستندات.