تقرير: المخابرات خدعت قادة «إسرائيل» في حرب 1973

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية أن التحقيق أظهر أن «الوسائل الخاصة» التي كان بإمكانها التنبؤ بحرب 1973 لم يتم توظيفها، وأن رئيس المخابرات خدع قادة البلاد وجعلهم يعتقدون خلاف ذلك، وفق ما نقل موقع «روسيا اليوم» عن الصحيفة.

وتضم وثيقة حصلت عليها الصحيفة تقرير لجنة «أجرانات» التي شكلتها تل أبيب للتحقيق في قصور الجيش «الإسرائيلي» خلال حرب أكتوبر 1973، وعزت هذا القصور لفشل الاستخبارات في كشف نوايا العرب وفقا ل«هآرتس»، حمّلت لجنة «أجرانات» مدير الاستخبارات العسكرية السابق إيلي زيرا، خطأ عدم تفعيل ما يسمى ب«الوسائل الخاصة» في الوقت المناسب، رغم قدرة هذه الوسائل على تحذير قادة «اسرائيل» من الهجوم على الجبهتين المصرية والسورية. واعتقدت اللجنة أن زيرا ضلل القادة السياسيين والعسكريين «الإسرائيليين»، بمن فيهم وزير الحرب موشيه ديان، ورئيس أركان الجيش ديفيد اليعازار ورئيسة الوزراء جولدا مائير، ليعتقدوا أن «الوسائل الخاصة» نشطة بالفعل، رغم أن مدير الاستخبارات العسكرية لم يفعّلها. وأكدت الصحيفة أن الطبيعة الدقيقة لهذه «الوسائل الخاصة» لا تزال غير واضحة حتى يومنا هذا، ولا يوجد تعريف واضح لها، ولكنه مصطلح يستخدم للإشارة إلى خاصية في الاستخبارات العسكرية مهمة للغاية.