شكرا لقرائتكم خبر عن أقل وفيات منذ بدء العزل في فرنسا.. وخطة لـ«إنقاذ» البريطانيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت فرنسا 70 وفاة خلال 24 ساعة من جراء فيروس كورونا المستجد، وهي أدنى حصيلة يومية منذ فرض الحجر المنزلي في 17 مارس/‏آذار، بينما نشر رئيس الوزراء البريطاني تغريدة عدد فيها جملة من الخطوات لإنقاذ أرواح البريطانيين في ظل الجائحة وسط تراجع ملموس لمعدل الوفيات في المملكة المتحدة، وكذلك الشأن في إيطاليا التي سجلت أقل حصيلة منذ التاسع من مارس الماضي، وإسبانيا التي تستعد للخروج من الحجر مع دول أوروبية، بدءاً من اليوم. وفي آخر حصيلة، تسبب الوباء في وفاة أكثر من 280 ألف شخص في العالم، حوالي 85% منهم في أوروبا والولايات المتحدة، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد وضعته وكالة الصحافة الفرنسية إلى عصر أمس الأحد.

وعشية بدء تخفيف إجراءات العزل اليوم الاثنين، أعلنت المديرية العامة للصحة الفرنسية ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا إلى 26.380 وفاة، فيما يتراجع الضغط بشكل متواصل على أقسام الطوارئ في المستشفيات مع تراجع عدد المرضى فيها بمقدار 36 مريضاً من أصل 2.776 حالة خطيرة في أقسام الإنعاش، وفق الحصيلة اليومية لمديرية الصحة.

وسجلت إيطاليا، أمس، تراجعاً ملموساً لمعدل ارتفاع الوفيات على أساس يومي، حيث تم رصد 165 حالة جديدة خلال الساعات ال24 الماضية، ما يمثل أقل عدد منذ 9 مارس. وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات ال24 الماضية بواقع 165 حالة جديدة، وبلغ 30560. ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت لمعدل الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا على أساس يومي مقارنة مع الأيام السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب الإحصائية المنشورة يوم الجمعة 243 حالة جديدة، والسبت 194. وأفادت هيئة الدفاع المدني الإيطالية بزيادة عدد المتعافين من المرض من 103031 إلى 105186 شخصاً، بينما بلغت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها 1.43 مليون.

إحصائيات بريطانية

في الأثناء، سجلت بريطانيا تراجعاً ملموساً للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، بعد رصد 269 حالة خلال الساعات ال24 الماضية، مقارنة مع 346 أمس الأول السبت. وأفادت وزارة الصحية بتسجيل 269 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا الفيروس إلى 31855 متوفى. ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت لمعدل الوفيات اليومية بعد أن بلغ في إحصائية أول أمس السبت 346 حالة. كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت بواقع 3923 حالة جديدة لتبلغ 219183.

وتحتل المملكة المتحدة المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضرراً بالفيروس من حيث عدد الوفيات والموقع الثالث من حيث حصيلة الإصابات المسجلة.

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ونشر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تغريدة بها عدد من التعليمات، التي قال إن اتباعها سيساعد على إنقاذ الأرواح، تزامناً مع جائحة كورونا. وكتب جونسون: «لكل واحد منا دور يلعبه للمساعدة على التحكم بالفيروس، من خلال الالتزام بالحذر والامتثال للقوانين». وشملت التعليمات التي نشرها جونسون «البقاء في المنازل لأطول فترة ممكنة، والعمل من المنزل إن أمكن، والتقليل من مخالطة الآخرين، والحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص خارج المنازل، وغسل اليدين بانتظام»، وذلك لإنقاذ الأرواح.

وترغب الحكومة أن تتبع باقي أجزاء المملكة المتحدة، وهي ويلز وإسكتلندا وأيرلندا الشمالية، نفس الخطوات لكنها تتمتع بصلاحيات لتغيير إجراءاتها. وقالت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستيرجن إن التعديل الوحيد الذي ستُدخله على إجراءات العزل العام هو السماح للسكان بالتريض أكثر من مرة يومياً. وأضافت «هذا هو التغيير الوحيد الذي ترى حكومة إسكتلندا أنه آمن حاليا دون المخاطرة بعودة سريعة لانتشار الفيروس».

وسجلت إسبانيا، أمس، أدنى حصيلة يومية من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد منذ منتصف مارس، وبات نحو نصف سكان البلاد على استعداد للخروج من حالة الإغلاق. ويستعد نصف سكان إسبانيا، غدا الاثنين، لتخفيف واحدة من أكثر إجراءات العزل العام صرامة في أوروبا، لكن ذلك لا يشمل سكان مدن مثل مدريد وبرشلونة. وامتلأت الجسور والشوارع المحيطة بمتنزه مدريد ريو براكبي الدراجات والراكضين والسائرين أمس الأحد بينما ظل المتنزه نفسه مغلقاً.

الفيروس في البيت الأبيض

وفي الولايات المتحدة، يخضع 3 مسؤولين في فريق البيت الأبيض المكلف بمكافحة كوفيد-19، لحجر صحي بسبب الشك في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بينهم عالم الأوبئة أنطوني فاوتشي. وقالت وسائل إعلام أمريكية في بادئ الأمر، إن روبرت ريدفيلد مدير مركز الوقاية من الأمراض المعدية (سي دي سي)، وأنطوني فاوتشي عالم الأوبئة الذي يعمل مستشاراً للبيت الأبيض قد وضعا نفسيهما في حجر صحي بعد مخالطتهما لمصابين بالفيروس.

والمسؤول الثالث هو ستيفن هان، الذي يرأس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وهي الهيئة المكلفة بالإشراف على المواد الغذائية والأدوية.

وتأتي هذه المعلومات غداة الإعلان عن خضوع كايتي ميلر المتحدثة باسم نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس لفحص أثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد. (وكالات)