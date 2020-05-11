توسع الإسناد الشعبي والقبلي للجيش اليمني شمال البلاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنعاء، عدن:

”الخليج 365”

توسع الاسناد الشعبي والقبلي للجيش الوطني اليمني شمال البلاد، حيث أشهر أمس أبناء وقبائل محافظة ريمة الهيئة الشعبية لإسناد الجيش الوطني، بمحافظة مأرب، في وقت قتلت امرأة من جراء القصف الحوثي على الاحياء السكنية في تعز، وكشف التحالف العربي لدعم الشرعية أن الميليشيات الانقلابية أجبرت 8 آلاف مهاجر إفريقي الى اليمن على النزوح الى الحدود السعودية لإرباك المشهد الامني واستثارة المنظمات غير الحكومية.

وكان أبناء حجة دشنوا في محافظة مأرب الهيئة الشعبية لإسناد الجيش، الجمعة الماضي، بمشاركة واسعة من المشائخ والوجهاء والقيادات المدنية، وأكدوا أهمية استمرار عمليات الدعم الشعبي للجيش في المعركة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية.

من جهة اخرى، قتلت امرأة من جراء قصف الميليشيات الحوثية لمنازل الاهالي بمنطقة قانية في محافظة البيضاء.

واستمرت المواجهات بين الجيش الوطني والقبائل من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى في بعض مناطق محافظة البيضاء، فيما شن طيران التحالف، أمس، غارات على مواقع الميليشيات بقانية.

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وكشف تقرير صادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، عن جرائم وانتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في مدينة تعز خلال إبريل الماضي. وكشف التقرير أن الميليشيات تسببت بمقتل 22 مدنياً منهم 7 نساء وطفلان خلال قصف مدينة تعز بالقذائف المختلفة.

وأضاف التقرير أن 5 مدنيين قتلوا باطلاق مباشر للرصاص من قبل الميليشيات التي أعدمت أيضاً مدنيين اثنين، وتوفي طفل من التعذيب.

وارتكبت الميليشيات مجزرة أخرى حيث قامت بإحراق منزل مدني في هجدة ما تسبب بمقتل أربعة من أبنائه حرقاً.

وعثر على حقل من الألغام والعبوات الناسفة والقذائف المختلفة التي زرعتها الميليشيات في وادي رسيان غربي تعز.

وأضاف أن الميليشيات منعت أكثر من ألفي مسافر من الدخول إلى منطقة الحوبان بعد قدومهم من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، واحتجزت أكثر من 200 سيارة على متنها مسافرون بينهم نساء وأطفال في طريق مديرية سامع ولم تسمح لهم بالدخول إلى الحوبان.

الى جانب ذلك، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية، العقيد الركن تركي المالكي، بأن ما نشرته الميليشيات الحوثية عن ترحيل السعودية 800 شخص من الجنسية الصومالية إلى اليمن عبر محافظة الجوف، غير صحيح ولا أساس له من الصحة. وأضاف: «هذه المزاعم ما هي إلا امتداد للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي تنتهجها الميليشيات الحوثية الإرهابية ضد المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن».

وبين المالكي أن الميليشيات الحوثية قامت في شهر إبريل الماضي بتهجير أكثر من 8 الاف شخص من المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن ودفعهم باتجاه أراضي المملكة ومن بينهم النساء والأطفال، تحت تهديد السلاح.