استجابة عالمية وإقليمية واسعة لمبادرة «الصلاة من أجل الإنسانية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجدت الدعوة التي وجهتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، إلى العالم للصلاة والدعاء، يوم الخميس المقبل، ليرفع الله وباء كورونا المستجد ويعين الإنسانية على مواجهته، استجابة واسعة من مراكز واتحادات عالمية وإقليمية.

وأعلن البروفيسور إيثيان إهيلي، الأمين العام لاتحاد الجامعات الإفريقية، مشاركته في مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية.

وقال إهيلي، خلال مقطع فيديو نشره الاتحاد: «إن هذه الدعوة مستوحاة من مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، مضيفاً أن الاتحاد يتشارك مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية إيمانها بأهمية البحث العلمي في التصدي لهذا الوباء، مع ضرورة الإيمان واللجوء إلى الله ليعيننا على مواجهته».

ودعا إهيلي، أساتذة وطلاب الجامعات الإفريقية، إلى المشاركة في هذا الحدث الإنساني.

ويعد اتحاد الجامعات الإفريقية واحداً من أهم اتحادات الجامعات العالمية؛ إذ يضم في عضويته أكثر من مئتي مؤسسة تعنى بالتعليم العالي والبحث العلمي من مختلف دول القارة الإفريقية ومجموعاتها اللغوية.

«كايسيد»: يؤيد بقوة الدعوة

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من جانبه، أعلن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي، للحوار بين أتباع الأديان والثقافات «كايسيد» مشاركته في المبادرة.

وقال المركز- في تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»: «نؤيد بقوة دعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة من أجل الإنسانية يوم الخميس الموافق 14 مايو/‏أيار».

فرصة لتجسيد وثيقة الأخوة الإنسانية

بدورها، أعلنت الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية ترحيبها بالمبادرة.

ودعا رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية، مهاجري زيان، في تصريح له، الجاليات المسلمة في أوروبا إلى المشاركة في الدعاء الجماعي بالخير واللطف، موضحاً أن الظروف الحالية تحتم على الجميع التضامن لمواجهة وباء كورونا، مؤكداً ترحيبه باسم المراكز الإسلامية والجاليات المسلمة في أوروبا بهذه المبادرة الإنسانية التي تشكل فرصة لتجسيد وثيقة الأخوة الإنسانية.

يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، كانت قد أصدرت بياناً دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو 2020، وأعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية، ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي. (وام)