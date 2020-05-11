تصاعد القتال بطرابلس.. والجيش الليبي يسقط مسيّرة تركية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجددت الاشتباكات المسلحة بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق، فجر أمس الأحد في عدد من المحاور جنوب العاصمة طرابلس، حيث تمكنت دفاعات الجيش من إسقاط طائرة تركية مسيرة،وبينما لا يزال الغموض يلف وفاة نائب رئيس المخابرات في حكومة السراج عبد القادر التهامي، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، أن ميليشيات طرابلس قتلت التهامي،الأمر الذي أكده العقيد محمد فرج عثمان بالمركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي.

واندلعت مواجهات بالأسلحة الثقيلة في محاور عين زارة والمشروع وصلاح الدين وبوسليم جنوب طرابلس، وأكدت الكتيبة 134 التابعة للجيش الليبي أن قواتها تمكنت من استهداف مواقع الميليشيات وتجمعاتهم في منطقة الأصفاح بمحور طريق المطار.

إلى ذلك، تحدث شهود عيان عن سماع أصوات اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمدفعية طوال مساء أمس الأول السبت، في الأحياء الجنوبية للعاصمة، كما أشار آخرون إلى تحليق مكثف للطيران التركي المسيّر في سماء العاصمة الليبية.

وفي هذا السياق، أعلن الجيش الليبي أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة تركية مسيرة من طراز «بيرقدار» في منطقة القابلية التابعة لمحور عين زارة جنوب طرابلس.

Advertisements

إلى ذلك، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، أن ميليشيات طرابلس قتلت نائب رئيس المخابرات في حكومة السراج عبد القادر التهامي، نافياً بذلك رواية حكومة الوفاق حوله وفاته،التي قالت إنها بسبب نوبة قلبية.

وأشار المحجوب في حديث ل«سكاي نيوز عربية» إلى أن التهامي تعرض للخطف من قبل ميليشيات النواصي في طرابلس، وقتل تحت التعذيب.

وكانت حكومة الوفاق،أعلنت في بيان،أمس وبعد ساعات من الغموض الذي لف وفاة التهامي، أنه توفي إثر نوبة قلبية،أمس الأول السبت. ويقود التهامي، وهو برتبة لواء، جهاز المخابرات بحكومة السراج منذ أبريل 2017، وكان ضابطاً بارزاً في جهاز الأمن الخارجي خلال حكم الرئيس الراحل معمر القذافي.

(وكالات)