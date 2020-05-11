مفاهيم جديدة للاتصال والتقييم

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عبدالله السويجي

الجمهور هو الضحية الأولى لأشكال التواصل الجديد، والخاسر الأول هو الشاعر والمحاضر والمفكّر والسياسي.

أسئلة كثيرة تُطرح بشأن مرحلة ما بعد جائحة كورونا، لاسيما أن الأثر طال جوانب الحياة كافة، بعض الأسئلة لها علاقة بنظرية المؤامرة، لاسيما في ما يتعلق بما يُشاع عن تخفيض عدد سكان الأرض، وبعضها الآخر يتعلق بتغيير المفاهيم العملية والسلوكية للمجتمعات، ويتوسّع البعض الثالث فيطرح قضايا استراتيجية مثل مستقبل الصراعات الدولية وأشكال الحروب، إلى درجة الوصول إلى سؤال عن احتمال وقوع حروب من عدمه، وبعض رابع يتحدث عن ثورة جديدة في تكنولوجيا الاتصال وتغيير مفاهيم الاتصال بين الناس أو المؤسسات، كمفاهيم المحاضرات والندوات والأمسيات الأدبية وحتى الاجتماعات السياسية والحزبية، وأثر كل ذلك على فاعليتها وجودتها، أي أن المفاهيم الجديدة لحياة ومجتمعات ما بعد الأزمة ستؤثر في معايير الجودة والتميّز، ثم معايير الحصول على شهادة الآيزو على سبيل المثال، أو اعتماد البرامج التعليمية الجامعية والمدرسية.

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لا شك في أن هناك مشروعية في طرح الهواجس والأسئلة، وبالتالي، نعتقد بوجود من بدأ يعمل بشكل جاد على برامج وتطبيقات ومناهج وأشكال جديدة للعمل والتعليم والامتحانات وأساليب التقييم، ما سيؤدي إلى تغيير أنماط التحصيل العلمي وتقييم الأداء الوظيفي وغيرها. ويستند هؤلاء النشطون على الفترة الزمنية التي قضاها الناس في الحجر المنزلي، والتوقعات بامتدادها لشهور قادمة، ولهذا يهيئون أنفسهم منذ الآن، أو ربما استعدوا قبل الجائحة في إطار فن ومناهج إدارة الأزمات.

صحيح أن هناك تطبيقات موجودة وتُستخدم في الجامعات الإلكترونية، إلا أن تطبيقات أخرى ستظهر أكثر قوة وسهولة في الاستخدام. ويبقى الجانب الثقافي وأهمية وجود الجمهور والمتلقين وأثر ذلك في المبدعين، صحيح أنه يمكن تنظيم محاضرات ولقاءات وأمسيات ثقافية عن بعد وأونلاين، لكن الجمهور سيكون الحاضر الغائب وإن أسهم بسؤال من هنا وآخر من هناك، لكن المشهد سيبقى ناقصاً.

ويمكننا القول إن الجمهور هو الضحية الأولى لأشكال التواصل الجديد، والخاسر الأول هو الشاعر والمحاضر والمفكّر والسياسي، لأنه سيجد نفسه يحدث نفسه حتى في ظل وجود شخصيات قليلة تشاركه مساحة البث. إن التواصل المادي بين البشر يتجاوز الحضور الجسدي إلى الحضور النفسي والروحاني، وهذا يؤثر في اتخاذ القرارات واتجاهات النقاش، فهل يتجه العالم إلى التنازل عن عدد من المعايير والقيم الخاصة في تقييم الأداء والتأكد من الجودة؟ وبماذا ستروّج المؤسسات لنفسها إن فقدت التميز، طالما أنها تعمل وتدرّس عن بعد.

وفي مجال آخر، وهذا ما يعزز نظرية المؤامرة بشأن تقليص عدد سكان الكرة الأرضية، فقد قرأت مؤخراً أن مركزاً أمريكياً للبحوث اكتشف من خلال فحص ثلاثين مصاباً بكورونا وجود الفيروس في الحيوانات المنوية لستة من المصابين، وعلّق الخبير على ذلك بقوله إن هذه النتائج ليست نهائية وتتطلب المزيد من الدراسات. وفي الواقع فإن نتيجة ذاك المسح غريب جداً؛ إذ كيف سيمشي الفيروس في الدم وغير ذلك، ما يعزز فكرة نشر الذعر بين الأزواج يؤدي إلى التباعد وينتج عنه تقليل نسبة المواليد.

مما لا شك فيه أنه سيطرأ تغيير على شكل الفعاليات حتى بعد انتهاء الجائحة، وهذا ما يجب أن يستعد له المجتمع وسوق العمل والموظفون والعمال، ولا أدري إن كان الهلع الذي نشرته المؤسسات الإعلامية كان يصب في هذا الواقع الجديد أم أنه جاء بشكل غير محسوب وغير مُتعمد؟ وهذا السؤال يشبه الحديث الذي يدور عن الفيروس نفسه: هل كوفيد- 19 فيروس طبيعي أم مُصنّع؟ ومهما يكن من أمر، نحن أمام مفاهيم جديدة لم تتضح بعد للتواصل والاتصال، ستكشفها الشهور القادمة وقد يُفاجأ الناس بجاهزيتها، وما عليهم سوى الأخذ بها.

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