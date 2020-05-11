«الياه سات» لـ الخليج: خطة تطوير شاملة لأنظمة «الثريا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

كشف عدنان المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في شركة الياه سات للاتصالات الفضائية عن أنه تم إطلاق برنامج طموح خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 يتضمن قمراً صناعياً خاصاً بالنطاق الترددي «L-band» سيعمل على زيادة السعة الكلية لشبكة شركة «الثريا» للاتصالات وهي المشغل الرائد لخدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى تطوير خطة شاملة لإعادة تشكيل وترقية أنظمة «الثريا» الفضائية والأرضية.

قال في تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” إن ترقية أداء النطاق الترددي «L-band» له أهمية كبيرة، حيث سيسمح بزيادة معدلات نقل البيانات باستخدام المحطات الأصغر حجماً، والتي يمكنها أن تعزز مجموعة من الخدمات المقدمة للمستخدمين الحاليين والجدد، مما سيؤدي للمزيد من الابتكار في المستقبل، حيث سنكون قادرين على تطوير المنتجات والخدمات الجديدة التي قد تحتاج إلى نطاق بيانات أوسع (حجم البيانات التي يمكن مشاركتها) ونفاذ أعلى (سرعة مشاركة البيانات).

وأكد تحمس الشركة للإمكانيات التي يتيحها هذا البرنامج، خصوصاً في مجال إنترنت الأشياء ونماذج الاتصالات من آلة إلى أخرى (M2M) والاتصالات البحرية، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان والكشف عن المزيد من المعلومات حول نظام «الثريا» الأحدث قريباً.

وأضاف عدنان المهيري: مع التطورات المهمة التي تشهدها الأسواق حالياً، تدرس «الياه سات» متطلبات المستخدمين لتوسيع مجموعة خدماتها، والاستفادة من التقنيات الموجودة وتطويرها، إن الاستحواذ على شركة «الثريا» خطوة استراتيجية ضمن سعينا لتوفير أنظمة اتصالات فضائية أكثر تطوراً ومرونة، ونحن الآن قادرون على تزويد عملائنا بخدمات مرنة وسريعة التركيب لمجموعة متنوعة من التطبيقات الخاصة بالاتصالات أثناء الحركة، وشبكتنا المتكاملة تغطي نحو 200 بلد في 5 قارات.

وتابع: لدى دولة الإمارات رؤية واضحة واستراتيجية للنمو في السنوات الخمسين المقبلة، فيما يخص مجال تقنيات الفضاء والأقمار الصناعية، وتلتزم «الياه سات» بتطلعات الدولة لتسريع التطوير في الأسواق الإقليمية والعالمية، كما أننا نستلهم جهودنا من الديناميكية التي تتمتع بها قيادة الدولة لاكتشاف آفاق جديدة تتجاوز حدود البلاد، وتطوير قدرات وتقنيات جديدة، و«الياه سات» هي أول مشغّل للأقمار الصناعية في الشرق الأوسط يوفر خدمات النطاق الترددي «Ka-band» ومن خلال توحيد جهودنا مع شركة «الثريا»، الرائدة بدورها عالمياً في الاتصالات الفضائية، نأمل أن نحقق خطوات كبرى في الأسواق من خلال جهودنا المشتركة.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية الدور المهم الذي تقوم به شركة «الياه سات» في تحول دولة الإمارات إلى اقتصاد قائم على المعرفة من خلال الاستثمار في برامج التفاعل الاجتماعي، مثل «مختبر الياه سات للفضاء» الذي يأتي بعد شراكة مع مؤسسات عالمية رائدة مثل «نورثروب جرومان»، وذلك لتوسيع مجال الأبحاث الإماراتية في قطاع الفضاء والأقمار الصناعية، مشيراً إلى أن التطورات التكنولوجية الحديثة تغير توجهات الشركة بخصوص الاتصالات جذرياً، كما تؤثر بشكل كبير في قطاع الاتصالات الفضائية، لكن تدرك الشركة تماماً هذه التطورات وتقوم بتكييف خدماتها لتواكب المتطلبات الجديدة.