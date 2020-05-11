علي حمد: الحكام جاهزون لاستئناف الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

كشف علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة إتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة الحكام أن تطبيق تقنية الفيديو«الفار» سيستمر في حال استكمال الموسم في شهر أغسطس/ آب المقبل. وقال علي حمد: سنسعى إلى ضمان تطبيق تقنية الفار عند استكمال الموسم، رغم سماح الاتحاد الدولي للعبة للدول التي تطبق هذه التقنية بإيقافها عند استكمال الموسم، في حال أرادت ذلك.

وأوضح: سنستمر في تطبيق التقنية، لكن مع القيام بكل ما يلزم من أجل تأمين أفضل الظروف الصحية للطاقم التحكيمي في المباريات، وذلك من خلال تقليص عدد حكام الفيديو المتواجدين في العربة الخاصة بهم، أو من خلال تأمين التباعد بين أفراد الطاقم».

وشرح علي حمد الخطوات التي تسعى لجنة الحكام من أجل القيام بها في الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الحكام حالياً في فترة راحة، بعدما تم تأكيد تأجيل الموسم إلى أغسطس/ آب المقبل.

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وتابع:سيعود قضاة الملاعب إلى التدريبات في شهر يونيو/ حزيران المقبل، على أن نقوم بتأمين معسكر داخلي لهم مع نهاية شهر يوليو/تموز في ظل صعوبة إقامة معسكر خارجي من أجل تجهيزهم وتأهيلهم، على أن تبقى التفاصيل بناء على القرارات التي ستصدر حول الموعد النهائي لاستكمال الموسم، أو بداية الموسم المقبل.

ومضى يقول:ستكون هناك مراحل تأهيلية للحكام، مع التشديد على تطبيق كل المعايير الطبية التي يتم وضعها، من أجل ضمان سلامة الحكام، حيث ستكون هناك 3 فحوص يخضع لها الحكام، قبل المعسكر، وأثناء المعسكر، كما ستكون هناك فحوص لأطقم تحكيم المباريات قبل توليهم قيادة أي مباراة، حتى نضمن سلامتهم وسلامة اللاعبين، والأجهزة الفنية التي ستتواجد في المباريات.

وحول التعديلات التي وافق عليها الاتحاد الدولي للعبة حول إجراء 5 تغي يرات أوضح علي حمد قائلاً: تطبيق هذا القرار عائد إلى الاتحادات الوطنية والروابط المحلية.

وشرح علي حمد آلية القرار والتعديل الجديد الذي طرأ على مستوى التغييرات قائلاً: نص القرار الجديد على منح الأندية فرصة إجراء 5 تغييرات، لكن في 3 تبديلات، بحيث يتم ضمان عدم استغلال التغييرات في إضاعة الوقت، وهو ما قد يمنح المدربين فرصة إجراء تغييرين على سبيل المثال بين شوطي المباراة، أو في فترات التوقف أثناء كل شوط في «الكول بريك».