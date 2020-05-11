شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه تخضع لفحص «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خضعت المطربة الأمريكية، بيونسيه، وأسرتها لفحص فيروس «كورونا» المستجد، من أجل التحقق إذا كانوا أصيبوا بالوباء العالمي. وجاءت نتائج الفحص سلبية، بحسب ما أعلنت تينا نويلز والدة بيونسيه في تصريحات لبرنامج «تامرون هول»، وقالت: «خضعنا جميعاً للفحص وحصلنا على النتائج والجميع بخير»، بحسب مجلة «هاربرز بازار».

يشار إلى أن بيونسيه (38 عاماً) تعاونت مع والدتها تينا نويلز من أجل تشجيع المقيمين في مدينة هيوستن الأمريكية على إجراء اختبار فحص «كوفيد-19».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيونسيه تخضع لفحص «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.