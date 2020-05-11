مـلف لاعـبي الشـارقـة علـى طاولـة العجلـة والعـنبري

عقد عبد الله محمد العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم اجتماعاً مع مدرب الفريق الأول عبد العزيز العنبري مساء أمس الأول السبت وتمت مناقشة عدد من الموضوعات والملفات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم كان أبرزها عقود اللاعبين الأجانب والمواطنين والمقيمين المسجلين ضمن قائمة الفريق.

كما تم استعراض احتياجات ومتطلبات المرحلة المقبلة في ما يتعلق بمستقبل عقود اللاعبين بناءً على التقرير الذي رفعه المدرب عبد العزيز العنبري الذي تضمن أيضاً الاضافات المطلوبة من العناصر قبل عودة النشاط الرياضي وفتح باب الانتقالات الصيفية. وناقش الاجتماع بعض القضايا الأخرى التي ترتبط بالفريق الأول والترتيبات الخاصة بالمرحلة القادمة على أن يتم رفع تقرير لشركة كرة القدم لمناقشة التقرير في اجتماعها المقبل.

ويبدو أن الخيارات ستكون صعبة في ملف المحترفين الأجانب في الفريق، فهناك 5 محترفين اجانب ما زالوا في قائمة فريق الشارقة هم البرازيليان ايجور كورونادو حتى 2023 وكايو لوكاس حتى 2021 وابن جزر الرأس الاخضر ريان منديز المتبقي له موسم واحد مع الشارقة ومواطنه ريكاردو جوميز الذي كان معاراً إلى نادي اتحاد كلباء وعاد إلى نادي الشارقة ولن يكون له مكان في الفريق في الموسم الجديد نظراً للمردود الضعيف والمتواضع للاعب القادم إلى قلعة الملك من نادي بارتيزان الصربي ومدة التعاقد معه كانت 3 سنوات والخامس هو لاعب المحور الاوزبكي اوتوباك شوكوروف الذي سينتهي عقده في 2022. هذا الأخير كان تعرض لإصابة بكسر في منتصف الموسم الماضي خلال مباراة منتخب بلاده مع المنتخب الصيني وبعد التعافي من الإصابة والعودة للملاعب لم يقدم المستوى المرجو منه وكان عصبياً في معظم المباريات، وتأثر كثيراً بالإصابة، وفي حال عودته لسابق مستواه قد يكون ضمن الخيارات وربما يكون للنادي رأي آخر خصوصاً أن الادارة السابقة كانت في طريقها إلى تسويقه لاحد اندية الدرجة الثانية في المانيا وتم إرجاء سفره إلى المانيا في اللحظات الاخيرة، وتلقى النادي مؤخراً عرضاً من أحد الاندية التركية يرغب في التعاقد مع اللاعب.

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اما ريان منديز فقد كان قاب قوسين او ادنى من مغادرة قائمة الشارقة ولكن ما قدمه في مباراة شباب الأهلي في دوري الخليج العربي جعله يفرض نفسه للبقاء في صفوف الفريق وتبقت للاعب سنة مع النادي ومطلوب من ناديي النصر واتحاد كلباء ولابد من الإشارة إلى ان منديز حمل الفريق على اكتافه وكان افضل محترف اجنبي خلال فترة اصابة ايجور.

وتداول جمهور نادي الشارقة صورة للاعب كايو لوكاس بشعار نادي العين خلال مشاركته معه في كأس العالم للاندية أما جوميز فمن المؤكد سيتم تسويقه ولن يكون مع الفريق في الموسم الجديد واللاعب الوحيد من محترفي الشارقة الذي يضمن مكانه ضمن خيارات العنبري هو البرازيلي ايجور كورنادو.

في ما يتعلق باللاعبين المواطنين سيعود سيف راشد إلى صفوف الفريق بعد تعافيه من الاصابة التي حرمته من المشاركة مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي وتوقف سيف راشد عن اللعب منذ مباراة الشارقة واتحاد كلباء في نهاية سبتمبر 2019 بسبب الاصابة بالرباط الصليبي وعلى مستوى المواطنين هناك اللاعب علي الظنحاني الذي سينتهي عقده مع نادي الشارقة بنهاية مايو الجاري والحارس أحمد ديدا سينتهي عقده هذا الصيف ومعه محمد الشحي الذي تردد مؤخراً أنه اتفق مع نادي الوصل.

أما في ما يتعلق بالمقيمين فسيعود رافائيل ريسيندي إلى الفريق بعد نهاية فترة اعارته إلى خورفكان وهناك البرازيلي لوان والايطالي تراوري والعماني محمد المربوعي وهناك عمر جوهر المعار من نادي خورفكان إلى نادي الشارقة بالإضافة إلى مركوس ميلوني.