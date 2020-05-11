حسابات النجوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:محمد حمدي شاكر



* نشرت الفنانة هيفاء حسين مقطع فيديو لأغنية جديدة بعنوان «بعيد الشر يا بلادي» نالت إعجاب الآلاف من متابعيها عبر «إنستجرام»، وهي مهداة من الفنانين أحمد الهرمي ونزار عبد الله لمملكة البحرين قيادة وشعباً، وهي من كلمات بحريني وألحان أحمد الهرمي.

* شارك الفنان أحمد صلاح حسني عبر حسابه في «تويتر» تغريدة مصورة للفنان الراحل خالد صالح ونجله أحمد معلقاً «صورة استوقفتني وأنا أتصفح الميديا، حبيبي أحمد خالد وحبيبنا كلنا الأستاذ والفنان الكبير خالد صالح رحمة الله عليه».

* نالت صورة نشرها المطرب المغربي سعد لمجرد عبر «إنستجرام» إعجاب الآلاف من متابعيه، وظهر فيها لمجرد وإلى جوار «سكوتر» بباريس ومرتدياً الكمامة وذاهباً للتسوق وعلق على الصورة «ذهبت للتسوق سريعاً وبكل حرص وسط شوارع باريس الخالية».

* بعد ظهور الفنان عمرو سعد في مشهد استمر 20 ثانية ضمن أحداث مسلسل «الاختيار»، أصبح اسمه واسم المسلسل ترند لاكثر من 24 ساعة على موقع «تويتر»، وكتب رواد مواقع التواصل «في مشهد أقل من 20 ثانية عمرو سعد يثبت أنه نجم ولديه قبول وشعبية، وعوض غيابه هذا العام».

* أعلن الفنان الشاب كريم قاسم عن أحدث أعماله الفنية بعنوان «سواح»، ونشر عبر «فيسبوك» صورة لفيلمه الجديد معلقاً: فيلم سواح سيعرض منتصف مايو، على منصة «نتفلكس»، وسعيد بأنه العمل الثاني لي عبر المنصة بعد نجاح فيلم «ليل خارجي» الشهر الماضي.

* احتفل عدد من نجوم الفن بعيد ميلاد الفنان محمد ممدوح الشهير ب «تايسون» ونشروا صوراً معه عبر حساباتهم بمختلف مواقع التواصل، إلى جانب إقامة عيد ميلاد صغير ضمن كواليس مسلسل «ب 100 وش»، ونشر المقطع الفنان آسر ياسين عبر حسابه في «إنستجرام» مع طاقم العمل وتمنوا لممدوح النجاح والتألق في مسيرته الفنية.