شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» بين فتح الاقتصاد ومحفزات «الاحتياطي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تستعد وول ستريت للتعامل هذا الأسبوع مع عدد من المستجدات على مختلف الصعد، وإن كان أبرزها التطور المأمول على صعيد إعادة الحركة وفتح الاقتصاد الذي يشكل حجر الزاوية في تحفيز المستثمرين، ثم إنفاق المستهلكين الذي يكشف عن تقرير شهر إبريل بعد فقدان 20 مليون وظيفة.

ويتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، عبر الإنترنت من معهد بيترسون يوم الأربعاء حيث يحظى بمتابعة دقيقة للوقوف على رؤيته حول الاقتصاد وجديد برامج التحفيز والمساعدة.

ولا يزال هناك عدد قليل من الشركات التي سوف تصدر نتائج عملياتها للربع الأول. أما التقارير الاقتصادية فهي كثيرة وتشمل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين والتضخم وتقرير معنويات المستهلكين وتقرير مبيعات التجزئة لشهر إبريل/نيسان.

كانت الأسهم قد حققت مكاسب جيدة الأسبوع الماضي في مسار متناظر مع معدلات العائد على السندات، ما يفسره المحللون على أنه دليل على صعوبات تواجه الاقتصاد.

وقال بيتر بوكفار، كبير الاستراتيجيين في مجموعة «بليكلي» الاستشارية: «تراهن أسواق الأوراق المالية على إعادة الفتح، لكن سوق السندات تزرع بذور الشك في وتيرة الانتعاش الاقتصادي حتى بعد أن ترفع قيود التباعد والعزل الاجتماعي».

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وقادت أسهم الشركات الصغيرة والتكنولوجيا المؤشرات صعوداً في الأسبوع الماضي حيث قفز مؤشر ناسداك 6٪، معوضاً خسائره لهذا العام ليتحول إلى النطاق الإيجابي. كما ارتفع مؤشر«راسل 2000» الذي يتابع أسهم الشركات الصغيرة بنسبة 5.5٪.

واستجاب كل من سوق السندات وسوق الأوراق المالية لبرامج تحفيز الاحتياطي الفيدرالي التي ضخت المزيد من السيولة في النظام المالي، وتزامن ذلك مع انخفاض أسعار السندات وارتفاع الأسهم بشكل حاد.

وتنتظر قوى السوق من باول إشارات أو تعليقاً على تكهنات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة إلى النطاق السلبي. ورغم تصريحات المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي التي أكدت أن ليس لديهم مصلحة في أسعار الفائدة السلبية، والتي تعتمدها البنوك المركزية في أوروبا واليابان، ولكن للمرة الأولى، دفع المتداولون العقود الآجلة على الأرصدة الفيدرالية الأسبوع الماضي نحو معدلات سلبية بدءاً من عقود نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

واندفعت أسعار الأسهم صعوداً بزخم شركات التقنية الصغيرة التي لم تتأثر كثيراً بالإغلاق، وانضمت شركة «آبل» إلى إعادة فتح مراكزها حيث أعلنت أنها ستعيد فتح بعض متاجرها الأمريكية. وسوف تكون مبيعات التجزئة محط تركيز كبير يوم الجمعة حيث من المتوقع أن يكشف تقرير مبيعات التجزئة لشهر إبريل/نيسان عن انخفاض حاد بنسبة 11٪.

لكن رغم المؤشرات الإيجابية المتعلقة بفتح الاقتصاد لا تزال مخاوف التسبب بانتكاسة على الجبهة الصحية وعودة الفيروس في حال انفلات معايير التباعد والعزل الاجتماعي، تحول دون انطلاقة قوية في التداولات تخرج الأسهم من بيئة الحذر والترقب السائدة منذ شهر ونصف.

وتراقب قوى السوق منحنى العائد على السندات في ظل الرقم القياسي لحجم إصدارات السندات الحكومية الذي يبلغ 96 مليار دولار في مزادات الأسبوع المقبل بعد إضافة 20 مليار دولار ضمن فئة العشرين عاماً التي يبدأ تداولها قريباً.