السعودية تستضيف مؤتمر مانحين لدعم اليمن في 2 يونيو

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تستضيف السعودية مؤتمرا للمانحين لدعم اليمن في 2 حزيران/يونيو، على ما أفادت وسائل إعلام رسمية، في وقت يواجه البلد الفقير الذي يمزقه النزاع خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويعقد المؤتمر بناءً على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وتأتي دعوة السعودية لعقد المؤتمر الافتراضي امتداداً لمساهمتها الإنسانية والتنموية عالمياً، وفي اليمن على وجه الخصوص؛ حيث تعد المملكة الدولة الأولى المانحة لليمن تاريخياً، وخصوصاً في السنوات الخمس الماضية، بتقديمها مساعدات إنسانية وإغاثية ومعونات للاجئين اليمنيين، ومساعدات تنموية من خلال إعادة الإعمار، ودعم البنك المركزي اليمني.

ويؤكد تنظيم السعودية للمؤتمر على دورها الريادي لدعم اليمن، ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه الشقيق. كما تدعو الدول المانحة للمبادرة ودعم الجهود الرامية إلى نجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير بالوقوف مع اليمن وشعبه.