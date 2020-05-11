فيسبوك تطلق الوضع الداكن لنسخة سطح المكتب

دبي - بواسطة محمد فارس © فيسبوك فيسبوك

كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة فيسبوك عن إطلاق تصميم جديد لنسخة سطح المكتب من منصتها الاجتماعية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وكانت "فيسبوك" أعلنت عن التصميم الذي يوفر الوضع الداكن، وشاشة رئيسية مبنية على التبويبات، وصفحة ملف شخصي مُنقَّاة في مؤتمر المطورين F8 في عام 2019.

ويمكن تفعيل التصميم الجديد من خلال الذهاب إلى الإعدادات، ثم الضغط على خيار (تبديل إلى تصميم فيسبوك الجديد)، ثم الاختيار بين الوضع الفاتح، والوضع الداكن.

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جدير بالذكر أن فيسبوك كانت قد بدأت في اختبار التصميم الجديد مع بعض المستخدمين في شهر أكتوبر الماضي، وبعد تلقي ردود فعل إيجابية، قررت الشركة الآن إطلاقه لعموم المستخدمين.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، يأتي تحديث تصميم فيسبوك بعد نحو عامين من وعود أطلقتها الشركة بتبسيط تطبيقاتها بعد عَقد مِن جعله معقدًا بصريًا. لذا، فإن التصميم الجديد لنسخة سطح المكتب من فيسبوك يُبسّط التنقل بين التبويبات المختلفة، مثل: المجموعات، و(السوق)، ومقاطع الفيديو.

كما تُعرض القصص أعلى صفحة "آخر الأخبار"، والدردشات على يسار الشاشة. ويُسرّع التصميم الجديد إنشاء المناسبات، والصفحات، والمجموعات، والإعلانات.