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السودان: تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 6 وفيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 201 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 حالات وفاة، 4 منها فى الخرطوم وواحدة فى كل من ولايتى سنار والقضارف (شرق السودان).

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، فى بيان مساء اليوم الأحد، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١٧٤ فى الخرطوم، والإصابات الأخرى فى ٤ ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى ١٣٦٥ حالة، بينها ٥٩ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ١٤٩ شخصا.

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وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.

يشار إلى أن تلك الحصيلة اليومية من الإصابات بكورونا هى الأعلى التى تسجل منذ ظهور المرض فى السودان فى شهر مارس الماضي.

 

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