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وزير المالية السعودى يقرر إلغاء بدل غلاء المعيشة بدء من يونيو المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط  محمد بن عبدالله الجدعان، تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر (يونيو) لعام (2020م)، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءاً من الأول من شهر (يوليو) لعام (2020م)، بحسب وكالة الأنباء "واس".

ولرفع كفاءة الصرف، تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التى تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن فى حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية فى الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال (30) يوماً من تاريخه.

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وقد بلغ أثر ما تم إقراره من إجراءات 100 مليار ريال تقريبا، شملت: إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالى (1441  1442 هـ ) (2020م).

وشدد الوزير على أهمية الإجراءات التى تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية، بأقل الأضرار الممكنة .

 

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