شرطة الرياض تقبض على مقيمين إثر تعديهم على مركبة أمنية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري ، بأنه إشارة الى ما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين أحدهما يصور الآخر في أحد التطبيقات التفاعلية أثناء صعوده على مركبة أمنية أثناء وقوفها في أحد المواقف المخصصة أمام أحد المباني، وقيامه بنشر ذلك عبر حسابه ، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من تحديد هويتهما والقبض عليهما وهما ( مقيمان من الجنسية الباكستانية / في العقدين الثالث والرابع) واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية وإحالتهما للنيابة العامة.

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