شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية تونسية تهدد بحرق نفسها فى شارع الحبيب بورقيبة بسبب "قضية تحرش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هددت الإعلامية التونسية عربية حمادى، بحرق نفسها، وذلك فى فيديو، بثته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على خلفية قضية رفعتها ضد رجل الأعمال سليم شيبوب بتهمة التحرش.

عربية، وجهت خلال الفيديو والذى وصل تقريبا إلى 19 دقيقة، استغاثة بمجموعة من المثقفين والمحاميين، وكذلك الإعلاميين التونسيين، بعدما تعرضت لما وصفته بالظلم، و"هتك العرض".

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الإعلامية التونسية



عربية حمادى

وقالت عربية فى الفيديو الذى بثته عبر حسابها، "أقسم بالله حقى سناخده لو كانت شرارة النار فى تونس.. نجرى فى شارع الحبيب بورقيبة .. إذا لم أخذ حقى، سأحرق نفسى وسيبث فى أكبر التلفازات مش العربية .. الأجنبية .. أقسم بالله .. انتوا معتقدين ان لحمى رخيص .. عليا وعلى أعدائى .. أنا مشيت للقضاء والمحكمة"

وبحسب العديد من المواقع الإخبارية فى تونس، ومن بينها "أنباء تونس"، أنه تم تحديد جلسة محكمة يوم 8 يونيه 2020.