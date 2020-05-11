شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بحرينية: الخليج على أعتاب الـ 100 ألف إصابة بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن عدد الإصابات المسجلة رسمياً في دول مجلس التعاون الخليجي بفيروس كورونا (كوفيد 19)، بلغت أعتاب الـ 100 ألف إصابة، إذ وصلت إلى 96794 إصابة مسجلة رسمياً.

ووفقا لصحيفة الوطن البحرينية، بيّنت الإحصائيات أن المملكة العربية السعودية، تتصدر عدد الحالات بـ 39048 إصابة، تليها دولة قطر بـ 22520 إصابة، ثم الإمارات العربية المتحدة ثالثاً بـ 18198 إصابة، فالكويت رابعاً بـ 4856 إصابة، ثم مملكة البحرين بـ4941 إصابة، وأخيراً عمان بـ 3399 إصابة.

وأظهرت الإحصائيات أن إجمالي عدد حالات الشفاء من كورونا بدول الخليج بلغت 24930 حالة، بنسبة 25.7% من إجمالي عدد الحالات. كما بلغت عدد الوفيات 541 حالة بنسبة 0.55% من إجمالي الإصابات.

وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد حالات الشفاء في مملكة البحرين بلغت 2070 بنسبة بلغت 41.8%، في حين بلغت الوفيات 8 بنسبة 0.16%.

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أما عدد حالات الشفاء في المملكة العربية السعودية، بلغت 11457 بنسبة 29.3%، فيما بلغت الوفيات 246 بنسبة 0.62% من إجمالي الحالات.

وفي الإمارات العربية المتحدة، بلغ عدد حالات الشفاء 4804 حالة، بنسبة 26.3%، فيما بلغت الوفيات 198 بنسبة 1%.

وفي قطر، بلغت عدد حالات الشفاء 2753 حالة، بنسبة 12%، فيما بلغت الوفيات 14 وفاة بنسبة 0.06%.

وفي دولة الكويت، بلغت عدد حالات الشفاء 2729 بنسبة بلغت 31.4%، فيما بلغت عدد الوفيات 58 حالة بنسبة 0.67%.

أما في سلطنة عمان، بلغت عدد حالات الشفاء 1117 بنسبة 32.8%، في حين بلغت الوفيات 17 وفاة بنسبة 0.5%.