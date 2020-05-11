الخارجية الأمريكية تطالب الحوثيين بالسماح للمنظمة الدولية بصيانة ناقلة النفط "صافِر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة الخارجية الأمريكية ميليشيات الحوثى، بالتعاون مع المبعوث الأممي إلى اليمن، والسماح للمنظمة الدولية بصيانة ناقلة النفط "صافِر" التي يحتجزونها في مياه البحر الأحمر.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أنه إذا حصل تسرب من الناقلة، فإن الحوثيين سيتحملون التداعيات، إضافة للتكاليف الإنسانية والبيئية نتيجة أي تسرب للنفط من ناقلة النفط المحتجزة.
وتحمل الناقلة مليون برميل نفط خام، وترتبط بأنبوب نفطي مع حقول "صافر" في محافظة مأرب يصل طوله إلى نحو 428 كيلومترًا، فيما سيؤدي التسرب النفطي إلى حدوث كارثة.
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