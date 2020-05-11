ليبيا.. 10 قتلى من مليشيا حفتر إثر استهداف قاعدة الوطية

وليد عبد الله/ الاناضول

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الأحد، مقتل 10 من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في ضربات جوية شنتها على قاعدة الوطية، غرب العاصمة طرابلس.

وفي تصريح للأناضول، قال الناطق باسم المركز الاعلامي لعملية "بركان الغضب" مصطفى المجعي: "سلاح الجو شن غارات على قاعدة الوطية الجوية، أسفرت عن مقتل 10 من مليشيا حفتر".

وأشار المجعي أن المسلحين الـ10 كانوا يتواجدون إلى جانب آليات مسلحة استهدفتها غارات سلاح الجو الليبي.

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و"الوطية"، أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة الممتدة من غرب العاصمة طرابلس إلى الحدود التونسية، وسيطرت عليها مليشيات موالية لحفتر قبل 6 سنوات، وجعلتها مركزا لقيادة العمليات الغربية، ونقطة لحشد القوات القادمة من الشرق الليبي، كما تستخدم لقصف عدد من مناطق طرابلس.



وتواصل القوات الحكومية محاصرة قاعدة الوطية، عقب مقتل آمر (قائد) حمايتها أسامة مسيك، الثلاثاء، خلال عملية التحرير.



ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيات حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوروبية، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.