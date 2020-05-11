القاهرة: المخرج الشاب شادي حبش توفي جراء "تسمم بالكحول"

إسطنبول/ الخليج 365

كشفت النيابة العامة المصرية، الأحد، عن سبب وفاة المخرج الشاب شادي حبش (25 عاما)، بأحد السجون، قائلة إنه "توفي جراء التسمم بمادة كحول ميثيلي تناوله".

وحبش كان محبوسا منذ مارس/آذار 2018، عقب إخراجه أحد الأغاني التي اعتبرت مسيئة للنظام، ووجهت إليه تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أنباء كاذبة".

وفي 5 مايو/آيار الجاري، أعلنت النيابة أنها تلقت إخطارا في الأول من مايو/ أيار الجاري، بوفاة المتهم شادي حبش، المحبوس احتياطيا، بعيادة سجن طرة (جنوبي القاهرة)، معلنة فتح تحقيق.

وأوضحت النيابة، في بيانها النهائي الأحد أن تقرير مصلحة الطب الشرعي (رسمية) أثبت أن سبب وفاة حبش هو "التسمم بالكحول الميثيلي وما أحدثه من حموضة بالدم وتثبيط للجهاز العصبي المركزي، إضافة لتسببه بفشل تنفسي حاد".

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وقالت إن "الكشف الظاهري على الجثمان أكد عدم وجود أي آثار إصابات ظاهرية حيوية حديثة به تُشير إلى تماسُك أو تجاذُب أو عُنف جنائي واقع على المتوفي".

ونقلت النيابة في بيانها، رواية مرافقين للمخرج المتوفي تفيد بأنهم "شاهدوه وهو يمزج كمية من الكحول بعبوة للمياه الغازية".

وشددت على أنها "ستعمل على التصدي للإشاعات الكاذبة وفقا للإجراءات القانونية".

وعادة ما تؤكد السلطات في مصر تقديم كافة الرعاية الصحية لجميع المحتجزين لديها، رافضة التدخل في شؤونها القضائية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.