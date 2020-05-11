سجل اليمن، الأحد، حالة وفاة بكورونا، فيما رصدت البحرين 85 إصابة بالفيروس، وفق بيانات رسمية.
وأفادت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا في اليمن (حكومية)، بتسجيل حالة وفاة في محافظة لحج (جنوب)، و16 إصابة.
وذكرت اللجنة، في بيان عبر "تويتر"، أن إجمالي الإصابات في مناطق سيطرة الحكومة بلغ 51، منها 9 وفيات، وحالة شفاء واحدة.
وفي مناطق سيطرة جماعة الحوثي، سجلت وزارة الصحة بحكومة الجماعة، غير المعترف بها دوليا، حتى السبت، إصابتين بالفيروس، بينهما حالة وفاة في العاصمة صنعاء.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل 85 إصابة بكورونا، و5 حالات شفاء.
وذكرت الوزارة، في بيان عبر "تويتر"، أن الإصابات ارتفعت إلى 4 آلاف و941، بينهم 2070 حالة شفاء، و8 وفيات.
وحتى مساء الأحد، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و169 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 283 ألفا، وتعافى أكثر من مليون 467 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. وفاة باليمن و85 إصابة في البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.