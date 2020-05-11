كورونا.. وفاة باليمن و85 إصابة في البحرين

البحرين-اليمن/ الخليج 365

سجل اليمن، الأحد، حالة وفاة بكورونا، فيما رصدت البحرين 85 إصابة بالفيروس، وفق بيانات رسمية.

وأفادت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا في اليمن (حكومية)، بتسجيل حالة وفاة في محافظة لحج (جنوب)، و16 إصابة.

وذكرت اللجنة، في بيان عبر "تويتر"، أن إجمالي الإصابات في مناطق سيطرة الحكومة بلغ 51، منها 9 وفيات، وحالة شفاء واحدة.

وفي مناطق سيطرة جماعة الحوثي، سجلت وزارة الصحة بحكومة الجماعة، غير المعترف بها دوليا، حتى السبت، إصابتين بالفيروس، بينهما حالة وفاة في العاصمة صنعاء.

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من جانبها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل 85 إصابة بكورونا، و5 حالات شفاء.

وذكرت الوزارة، في بيان عبر "تويتر"، أن الإصابات ارتفعت إلى 4 آلاف و941، بينهم 2070 حالة شفاء، و8 وفيات.

وحتى مساء الأحد، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و169 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 283 ألفا، وتعافى أكثر من مليون 467 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.