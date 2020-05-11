"أنا أدعم توكل كرمان".. الهاشتاغ الصاعد على "تويتر"

الخليج 365

صعد هاشتاغ #أنا_أدعم_توكل_كرمان، الأحد، إلى واجهة مناقشات "تويتر"، بعد أيام من اختيارها من جانب شركة "فيسبوك" بين أعضاء مجلس الإشراف العالمي، للنظر في المحتوى الجدلي على منصاتها.

وعبر مغردون عن تأييدهم لاختيار توكل كرمان، الحقوقية اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2011، مقابل استمرار دعوات معارضين إلى رفض اختيارها عبر عريضة توقيعات ستُقدم إلى "فيسبوك".

وقبل انطلاق الهاشتاغ، قالت كرمان عبر حسابها الموثق بـ"تويتر"، الأحد، "إن المعاول لاتهد مناكبي، والنار لا تأتي على أعضائي"، في رد غير مباشر على منتقديها.

وتحت الهاشتاغ، قال أنيس منصور، صحفي يمني، عبر "تويتر": "حملتنا الليلة مع توكل كرمان، بنت اليمن لنقول للعالم واليمن إنها فخر اليمنيين".

ودعا إلى التغريد تحت وسمي "#i_support_tawakkol_karman #انا_ادعم_توكل_كرمان في وجه الذباب الإلكتروني".

وغرد حساب "محمد عبد الله المسمري" قائلا: "تضامني مع الإكليلة اليمنية توكل كرمان التي تتعرض لحملة شرسة من قبل الذباب الإلكتروني على تعيينها ضمن الاشراف العالمي لفيسبوك وإنستغرام".

وقال حساب "غازي المحيرسي": "كنت أنا أكثر من عارض توكل كرمان ولكنني اليوم أقف مع بلقيس اليمن بالإضافة إلى الهوس والجنون الذي أصاب الذباب الإلكتروني والشتائم الذي أطلقوها على الحرة توكل كرمان".

وأضاف: "عشتي أيها الحرة الأبية وقريباً سيكون لها منصب أكبر وأرفع".

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وقال حساب "ياسين الجناني": "ونعم الفخر فيك ياتوكل".

وتناقلت حسابات عديدة صورا لتوكل وهي تحيي أنصارها.

وجاء "الهاشتاغ" بعد أيام من تواصل حملات رفض لتولي كرمان منصبها الجديد في "فيسبوك"، بنيها هاشتاغ لا لتوكل كرمان NoTawakkolKarman#، وسط تدشين حملات توقيعات على عريضة رفض ستقدم إلى "فيسبوك".

وذكر موقع "العين" الإماراتي وقناة "العربية" السعودية أن كرمان تواجه عاصفة رفض، ونقلا تغريدات عديدة تدعم هذا الرفض.

ونقلت صحيفة "قبس" السعودية، عن الكاتب "محمد آل الشيخ"، دعوته إلى انسحاب السعوديين والإماراتيين والبحرينيين والمصريين من "فيسبوك" بعد منصب كرمان، الذي اعتبر أنها "تنشر الكراهية".

ومهمة المجلس، بحسب القرار الصادر عن "فيسبوك" الأربعاء، هي اتخاذ قرارات ملزمة لـ"فيسبوك" مالم تنتهك القانون، تتعلق بإلغاء قرارات للشركة، والبت بحجب أنواع من المحتوى على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".

وكشف المجلس، في بيانه، عن هويات 20 عضوا، مناصفة بين الرجال والنساء، بينهم كرمان، على أن يرتفع العدد لاحقا إلى 40.

وإلى جانب كرمان، يوجد آلان روسبريدجر، رئيس التحرير السابق لصحيفة غارديان البريطانية، ورئيسة الوزراء الدنماركية السابقة، الرئيسة السابقة لمنظمة "Save the Children" (غير حكومية)، هيلي ثورنينغ شميت، وأندراس ساجو، وهو قاضٍ مجري سابق، نائب رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ولاقت منصة "فيسبوك"، مؤخرا، انتقادات بشأن الإشراف على المحتوى المنشور على منصاتها، مثل فشلها في مكافحة خطاب الكراهية في ميانمار ضد أقلية الروهنغيا المسلمة، إضافة إلى نشر صور ومحتويات مضللة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.