طهران: لم نخطط مع أنقرة وموسكو لمستقبل سوريا دون الأسد

إسطنبول/ الخليج 365
نفت الخارجية الإيرانية، الأحد، ادعاءات تفيد بأن أنقرة وطهران وموسكو خططوا عبر مسار أستانة لمستقبل سوريا من دون نظام الأسد.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيد عباس موسوي، إن "الأخبار المتداولة حول رسم مستقل سوريا عبر مسار أستانة لا تعكس الحقيقة"، حسبما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).
وأكد موسوي، أن "إدارة طهران تقف دائما بجانب الدولة السورية وشعبها".
وأردف: "أي قرار حول مستقبل سوريا، يجب أن يتخذه الشعب السوري".
ومؤخرا، ذكرت وسائل إعلام روسية، أن أنقرة وموسكو وطهران خططوا لتشكيل حكومة مؤقتة في سوريا تضم المعارضة وتستبعد نظام بشار الأسد.
وتهدف تركيا وروسيا وإيران، عبر مسار أستانة للسلام إلى التوصل لحل سياسي يضم كافة الأطراف في سوريا وينهي الحرب الداخلية المستمرة منذ 9 سنوات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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