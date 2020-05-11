"ي ب ك" الإرهابي يوقف مراسلة صحفية عن العمل شمال شرقي سوريا

الحسكة/ الخليج 365

منع تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الأحد، مراسلة قناة "رووداو" من العمل بمناطق سيطرته شمال شرقي سوريا، لمدة شهرين.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365 بأن قرار التنظيم الإرهابي جاء بسبب عدم وصف المراسلة فيفيان فتاح، قتلى التنظم بـ"الشهداء" في تقرير بثته قناة "رووداو" قبل يومين.

وذكرت المصادر، أن وسائل إعلام تابعة لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، شنت هجوما عنيفا على المراسلة.

من جانبها، أدانت قناة "رووداو"، في بيان قرار إيقاف مراسلتها.

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واعتبرت القناة أن القرار "مخالف لكل فهم حقيقي وضدّ مبادئ حرية العمل الإعلامي".

وقناة "رووداو" تبث بعدة لغات منها الكردية، من أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق، وتهدف لنقل الأخبار عن منطقة الشرق الأوسط، بحسب موقعها الإلكتروني.

ويفرض تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي معايير قاسية على وسائل الإعلام التي تعمل في مناطقه شمال شرقي سوريا، إضافة إلى أنه يمنع الكثير من هذه الوسائل من العمل.

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