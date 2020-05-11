اخبار الخليج

مسلمو بلجيكا يوزعون مساعدات على عائلات سورية بتركيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

هطاي/ الخليج 365

وزع مسلمو بلجيكا، الأحد، مساعدات غذائية على العائلات السورية المحتاجة في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وذكر مراسل الخليج 365، أن جمعية "هيلبينغ هاندز" البلجيكية، وزعت 200 سلة غذائية على العائلات السورية بقضاء "كيريك خان" بالولاية.

Advertisements

وفي حديث للأناضول، قال رئيس جمعية "هطاي" للتضامن، رحمي فاردي، إن الجمعية البلجيكية وزعت مساعدات غذائية بالولاية.

وقدم فاردي، شكره للمسلمين البلجيكيين على هذه المبادرة الهادفة لمساعدة السوريين المحتاجين.

وتحتضن تركيا نحو 4 ملايين سوري لجؤوا إليها هربا من الحرب الداخلية المستمرة في بلادهم منذ أكثر من 9 سنوات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسلمو بلجيكا يوزعون مساعدات على عائلات سورية بتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا