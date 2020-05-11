مسلمو بلجيكا يوزعون مساعدات على عائلات سورية بتركيا

هطاي/ الخليج 365
وزع مسلمو بلجيكا، الأحد، مساعدات غذائية على العائلات السورية المحتاجة في ولاية هطاي جنوبي تركيا.
وذكر مراسل الخليج 365، أن جمعية "هيلبينغ هاندز" البلجيكية، وزعت 200 سلة غذائية على العائلات السورية بقضاء "كيريك خان" بالولاية.
وفي حديث للأناضول، قال رئيس جمعية "هطاي" للتضامن، رحمي فاردي، إن الجمعية البلجيكية وزعت مساعدات غذائية بالولاية.
وقدم فاردي، شكره للمسلمين البلجيكيين على هذه المبادرة الهادفة لمساعدة السوريين المحتاجين.
وتحتضن تركيا نحو 4 ملايين سوري لجؤوا إليها هربا من الحرب الداخلية المستمرة في بلادهم منذ أكثر من 9 سنوات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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