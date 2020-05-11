العراق.. وفاة ناشط بالاحتجاجات متأثرا بإصابته برصاص مجهولين

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365

توفي ناشط بالحراك الشعبي في العراق، مساء الأحد، متأثرا بإصابته برصاص مجهولين في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وفي تصريح للأناضول، قال مصدر طبي من دائرة صحة ذي قار، إن "الناشط أزهر الشمري توفي متأثرا بجروح أصيب بها بعد إطلاق النار عليه من مجهولين، السبت".

وأضاف المصدر، طالبا عدم كشف اسمه، أن "الكوادر الطبية لم تتمكن من إنقاذ حياة الشمري، بسبب جراحه البالغة".

وكان الشمري تعرض مساء السبت، إلى إطلاق النار في حي سومر بمدينة الناصرية، مركز ذي قار، على يد مسلحين مجهولين لاذوا بالفرار قبل وصول قوات الأمن، وفق تصريحات مصدر بالشرطة للأناضول.

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وفي وقت سابق الأحد، استأنف آلاف المتظاهرين احتجاجاتهم في محافظات وسط العراق وجنوبها، بعد أكثر من شهر ونصف من توقفها جراء جائحة كورونا.

ويأتي استئناف الحراك الشعبي، غداة قرارات لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اعتبرها مراقبون "ترضية لهم"، كإطلاق سراح جميع موقوفي الاحتجاجات، وفتح تحقيق في مقتل متظاهرين، وإعادة قيادات أمنية مقالة إلى مناصبها.

وأوقفت جائحة كورونا في 17 مارس/ آذار الماضي، الحركة الاحتجاجية في عموم البلاد، مع استثناءات بسيطة.

وبدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والأحزاب النافذة في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وتخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 600 قتيل وفق منظمة العفو الدولية، قبل أن توقفها كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.