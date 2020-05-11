تركيا تجلي 253 مواطنا من الكويت

أنقرة/ الخليج 365

أجلت السلطات التركية، الأحد، 253 من مواطنيها العالقين في الكويت، جراء تداعيات فيروس كورونا.

وذكر مراسل الخليج 365، أن طائرة على متنها 253 مواطنا حطت بمطار "أسن بوغا" بالعاصمة أنقرة، قادمة من الكويت.

وعقب الفحوصات الطبية والإجراءات الروتينية، جرى تعقيم حقائب القادمين في الرحلة.

وجرى نقل العائدين عبر حافلات خاصة إلى ولاية "يوزغات" (وسط)، حيث سيخضعون للحجر الصحي 14 يوما بمسكن طلابي.

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فيما نُقل 5 من القادمين في الرحلة عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفى للاشتباه في إصابتهم بكورونا.

والثلاثاء، أعلن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة أجلت أكثر من 65 ألفا من رعاياها في 103 دول، كانوا عالقين فيها جراء تداعيات كورونا.

يأتي ذلك ضمن حملة واسعة أطلقتها أنقرة في 18 أبريل/نيسان الماضي، بتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان، لإجلاء آلاف المواطنين، لقضاء رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.

وتجري الحملة بالتنسيق بين وزارات الخارجية، والداخلية، والنقل والبنى التحتية، والصحة، والشباب والرياضة، والولايات المعنية.



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