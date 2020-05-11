اليمن.. دعوة اليونسكو لإنقاذ أرخبيل سقطرى من "الانتقالي"

عزيز الأحمدي/ الخليج 365

- في خطاب وجهه وزير الخارجية اليمني إلى المنظمة الدولية

- صنفت سقطرى في 2003 كإحدى المحميات الطبيعية الحيوية، وأدرجت عام 2008 كأحد مواقع التراث العالمي.

طالبت الخارجية اليمنية، الأحد، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" بإرسال لجنة خبراء لإنقاذ محافظة أرخبيل سقطرى (شرق) من تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وتشهد سقطرى، وهي أرخبيل من 6 جزر، توترًا بين القوات الحكومة ومسلحي المجلس الانتقالي، ازدادت حدته مؤخرا، عقب رفض المحافظة إعلان المجلس، في 25 أبريل/ نيسان الماضي، حكمًا ذاتيًا في محافظات الجنوب، نال رفضا عربيا ودوليا.

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وقالت الخارجية اليمنية عبر "تويتر" إن الوزير محمد الحضرمي "بعث خطابا إلى اليونسكو، حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها سقطرى، والتي تسببت بها مليشيا ما يعرف بالمجلس الانتقالي".

وتخشى الحكومة اليمنية من أن يؤدي العنف المتصاعد في الجزيرة، إلى فقدانها موقعها في قائمة التراث العالمي.

وصنفت سقطرى في 2003 كإحدى المحميات الطبيعية الحيوية، وأدرجت عام 2008 كأحد مواقع التراث العالمي نظراً لتنوعها البيولوجي الحيوي الاستثنائي.

ودعا الحضرمي اليونسكو إلى "سرعة إرسال لجنة من الخبراء لديها للإطلاع على وضع الجزيرة وما تتعرض له من تهديدات طبيعية وبشرية".

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