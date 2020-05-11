عزيز الأحمدي/ الخليج 365
- في خطاب وجهه وزير الخارجية اليمني إلى المنظمة الدولية
- صنفت سقطرى في 2003 كإحدى المحميات الطبيعية الحيوية، وأدرجت عام 2008 كأحد مواقع التراث العالمي.
طالبت الخارجية اليمنية، الأحد، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" بإرسال لجنة خبراء لإنقاذ محافظة أرخبيل سقطرى (شرق) من تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.
وتشهد سقطرى، وهي أرخبيل من 6 جزر، توترًا بين القوات الحكومة ومسلحي المجلس الانتقالي، ازدادت حدته مؤخرا، عقب رفض المحافظة إعلان المجلس، في 25 أبريل/ نيسان الماضي، حكمًا ذاتيًا في محافظات الجنوب، نال رفضا عربيا ودوليا.
وقالت الخارجية اليمنية عبر "تويتر" إن الوزير محمد الحضرمي "بعث خطابا إلى اليونسكو، حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها سقطرى، والتي تسببت بها مليشيا ما يعرف بالمجلس الانتقالي".
وتخشى الحكومة اليمنية من أن يؤدي العنف المتصاعد في الجزيرة، إلى فقدانها موقعها في قائمة التراث العالمي.
وصنفت سقطرى في 2003 كإحدى المحميات الطبيعية الحيوية، وأدرجت عام 2008 كأحد مواقع التراث العالمي نظراً لتنوعها البيولوجي الحيوي الاستثنائي.
ودعا الحضرمي اليونسكو إلى "سرعة إرسال لجنة من الخبراء لديها للإطلاع على وضع الجزيرة وما تتعرض له من تهديدات طبيعية وبشرية".
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. دعوة اليونسكو لإنقاذ أرخبيل سقطرى من "الانتقالي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.