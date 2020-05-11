البرلمان التونسي يتضامن مع برلمانية بمواجهة "تهديدات إرهابية"

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

عبّرت رئاسة مجلس النواب التونسي، الأحد، عن تضامنها مع عبير موسي، رئيسة لجنة الطاقة بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، رئيسة كتلة الحزب "الدستوري الحر" (معارض/ دستوري ليبيرالي /6 نواب من 217)، في مواجهة تهديدات إرهابية.

ويترأس مجلس نواب الشعب، منذ نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، راشد الغنوشي، رئيس حركة "النهضة" (إسلامية/ 54 نائبا).

ودعت رئاسة البرلمان، في بيان، "الجهات المختصة لفتح تحقيق وتوفير الحماية اللازمة لموسي، والسهر على سلامتها".

Advertisements

وقالت موسي، في تسجيل مصور على صفحتها بـ"فيسبوك"، الجمعة: "مثلت اليوم أمام الوحدة المختصة في البحث في جرائم الإرهاب (فرقة أمينة تتبع وزراة الداخلية) واطلعت على حجم كبير من التهديدات بالتصفية الجسدية (لم تحدد مصدرها)".

وقالت رئاسة البرلمان إن "الإجرام الإرهابي يتآمر على شعبنا في الوقت الذي تواجه فيه المجموعة الوطنية موحّدة تحديات جساما أمام جائحة الكورونا، بهدف ارباك الجهود وتشتيتها، وهو أمر لن يناله أعداء الدين والوطن."

وعبرت عن "تمسّكها بالوحدة الوطنية والروح العالية من التضامن ونكران الذات الذي عبّرت عنه كل الكتل والأحزاب والتيارات والقوى الوطنية والمجتمع المدني، وتُعتبر هذه الوحدة صمّام الأمان لمواجهة كل التحديات وتحقيق الانتصارات."الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.