قوات الحكومة الليبية تستهدف تجمعات لمليشيا حفتر بقاعدة الوطية

وليد عبد الله /الاناضول

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الأحد، تنفيذها ضربات جوية استهدفت تجمعات لمليشيات الانقلابي خليفة حفتر بقاعدة الوطية غرب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول مصطفى المجعي الناطق باسم المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب.

وقال المجعي: "سلاح الجو نفذ، الأحد، 4 ضربات قتالية استهدفت مخزنا للذخيرة وتجمعات لمليشيات حفتر بقاعدة الوطية الجوية".

وأضاف أن "الضربات الجوية استهدفت أيضا آليات مسلحة داخل القاعدة".

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وأوضح المجعي بأن "هناك أنباء عن أن الضربات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى في صفوف مليشيات حفتر".

و"الوطية"، أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة الممتدة من غرب العاصمة طرابلس إلى الحدود التونسية، وسيطرت عليها مليشيات موالية لحفتر قبل 6 سنوات، وجعلتها مركزا لقيادة العمليات الغربية، ونقطة لحشد القوات القادمة من الشرق الليبي، كما تستخدم لقصف عدد من مناطق طرابلس.

وتواصل القوات الحكومية محاصرة قاعدة الوطية، عقب مقتل آمر حمايتها أسامة مسيك، الثلاثاء الماضي، خلال عملية التحرير.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيات حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوروبية، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.