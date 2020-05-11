الحكومة الليبية: تحييد 18 عنصرا من مليشيا حفتر جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الأحد، تحييد 18 عنصرا بين قتيل وجريح من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" عبر صفحته بموقع "فيسبوك".

وأفاد البيان أن قوات الحكومة وجهت ضربات مدفعية "دقيقة" لمليشيا حفتر في محور المشروع جنوبي طرابلس.

وأضاف أن "الضربات نجحت في تحييد 18 عنصرا بين قتيل وجريح من مليشيا حفتر، وتدمير 4 مراصد وآليتين عسكريتين".

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يأتي ذلك بعد هجمات صاروخية مكثفة شنتها ميليشيا حفتر على أحياء سكنية في طرابلس، ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين، منذ السبت، حسب بيانات الحكومة.

والسبت، وصف رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، هجمات حفتر على طرابلس، بـ"الجنونية"، ومؤشر على "قرب نهاية مشروعه للاستيلاء على الحكم".

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، يواصل حفتر هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبد خلاله خسائر فادحة.

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