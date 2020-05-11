إصابة 11 مدنياً في تفجير إرهابي وسط "الباب" السورية

أنقرة/ محمد علي تورونتاي/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، إصابة 11 مدنياً على الأقل إثر تفجير نفذته منظمة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابية وسط مدينة الباب شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إن إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" استهدفوا هذه المرة أجواء الأمن والاستقرار في منطقة عملية "درع الفرات" بسوريا.

وأوضحت أن الإرهابيين أعداء الإنسانية نفذوا تفجيرًا في مركز مدينة الباب، ما أسفر عن إصابة 11 مدنيا على الأقل، جرح أحدهم بالغ الخطورة.

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في السياق، قال مراسل الخليج 365 إن قنبلة موضوعة داخل طرد جرى تفجيرها في شارع مزدحم أثناء تسوق المدنيين في المدينة.

وأشار إلى أن المصابين نُقلوا إلى المستشفيات الموجودة في الباب، وأن التفجير ألحق أيضًا أضرارًا مادية في المنطقة.

وتواصل "بي كا كا / ي ب ك" تواجدها في مدينتي تل رفعت ومنبج، وتستخدمهما منطلقا لأعمالها الإرهابية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني السوري، بريف حلب الشمالي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.