العراق.. حظر شامل للتجوال في عيد الفطر

بغداد/ الخليج 365

قررت الحكومة العراقية، الأحد، فرض حظر تجوال شامل خلال أيام عيد الفطر، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال أول اجتماع للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المعنية بمواجهة كورونا في العراق، برئاسة رئيس الحكومة الجديد مصطفى الكاظمي، بحسب تغريدة للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عبر "تويتر".

وأفاد المكتب الإعلامي، بأن اللجنة قررت فرض حظر تجوال شامل خلال أيام عيد الفطر، وتقديم وقت حظر التجوال الجزئي الحالي ليكون من الساعة الخامسة مساء حتى الخامسة (بالتوقيت المحلي) من صباح اليوم التالي.

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ولم تعلن السلطات عن موعد عيد الفطر، لكن يُرجح في الأسبوع الأخير من مايو/ أيار الجاري.

وكان وقت حظر التجوال الجزئي الذي أقرته الحكومة السابقة، منذ مارس/ آذار الماضي، يبدأ من الساعة السابعة مساء حتى السادسة (بالتوقيت المحلي) من صباح اليوم التالي.

كما قررت اللجنة أن تضع وزارة النقل شروط سلامة لنقل المواطنين في وسائل النقل الداخلي ومحاسبة المخالفين بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وحتى الأحد، سجل العراق ألفين و767 إصابة بفيروس كورونا، منها 109 وفيات، و1734 متعافيا، وفق بيانات وزارة الصحة.

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