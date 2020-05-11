كورونا.. حملة تركية لبنانية لدعم المقدسيين

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

أطلقت جمعيتان لبنانية وتركية الأحد، حملةً لدعم وتمكين الفئات الأكثر تضررا من الفلسطينيين في مدينة القدس في ظل جائحة كورونا.

وجاءت الحملة التي أطلقتها جمعيتا "وقف القدس للرعاية والتنمية" في لبنان، و"حجر الصدقة" التركية (صدقة طاشي) تحت عنوان "اصنع ابتسامتهم".

وحسب بيان، تتضمن الحملة، "عددا من البرامج والمشاريع المتعلقة بكفالة الأسر الفقيرة، والطرود الغذائية، وكسوة العيد، وكفالة الأيتام المقدسيين".

ونقل البيان عن كمال أوزدال رئيس جمعية "وقف صدقة" التركية قوله: "الحملة تأتي في سياقٍ متصل من الجهود التي تبذلها المؤسسات التركية في سبيل تمكين المجتمع المقدسي، ودعم صموده".

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بدوره، لفت أسعد هرموش رئيس مؤسسة "وقف القدس للرعاية" بحسب البيان، إلى أن هذه الحملة "ليست الوحيدة التي تطلقها المؤسسة لدعم صمود المقدسيين خلال رمضان".

وأضاف هرموش، أن "ما تتميز به الحملة هذا العام أنها تأتي بالشراكة مع مؤسسة تركية أهلية عريقة في المجال العملي الخيري، مثل مؤسسة حجر الصدقة".

يشار إلى أن مؤسسة "وقف القدس" للرعاية والتنمية، هي مؤسسة خيرية لبنانية تهتم بدعم المقدسيين، وتعزيز صمودهم، والتوعية بالقضية الفلسطينية وقضية القدس، ولها برامج عدة.

وتأتي هذه الحملة في فترة تعاني فيها القدس من تبعات الإغلاق الذي تعرضت له خلال أزمة كورونا الحالية، والذي تسبب بفقدان 75% من المقدسيين لمصادر رزقهم وأعمالهم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.