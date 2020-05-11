أمير قطر يتلقى رسالة من نظيره الكويتي

الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365

تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الأحد، رسالة شفوية من نظيره الكويتي، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت الوكالة القطرية الرسمية للأنباء (قنا) أن "وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح قام بنقل الرسالة، خلال استقبال أمير قطر له، في مكتبه بقصر البحر مساء الأحد."

وأوضحت الوكالة أن الرسالة "تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك."

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وتأتي زيارة الوزير الكويتي في ظل استمرار أسوأ أزمة خليجية منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981، وفي وقت تعاني فيه المنطقة والعالم أجمع من جائحة فيروس كورونا.

وتواصل كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ يونيو/ حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر، وفرض "إجراءات عقابية" عليها؛ بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربعة بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول المجلس الستة، وهي: قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.