"الحوثي" تفرج عن ناشط يمني بعد 17 شهرا من احتجازه

اليمن/ الخليج 365

أطلقت جماعة الحوثي، الأحد، سراح ناشط يمني، بعد اعتقاله لنحو 17 شهرا في العاصمة صنعاء.

وفي تغريدة عبر حسابه بتويتر قال عبد الرشيد الفقيه، المدير التنفيذي لمنظمة "مواطنة لحقوق الإنسان" (أهلية مقرها صنعاء): "عبد الكريم الإرياني (55 عاما) في منزله ووسط أسرته بعد أكثر من سنة من الاحتجاز".

ولم يورد الفقيه مزيدا من التفاصيل في تغريدته.

كما أكدت أبرار ابنة الإرياني صحة الإفراج عن والدها، قائلة في حسابها على تويتر: "والدي في طريقه إلى المنزل.. انتصرنا وانتصرت قضيتنا وعاد أساس بيتنا".

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وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، اعتقل مسلحون حوثيون، الإرياني من مقر عمله في وزارة المياه والبيئة بالعاصمة صنعاء.

وحسب وسائل إعلام محلية، تم اعتقال الإرياني على خلفيه آرائه الناقدة للجماعة التي اتهمها بممارسة الفساد المالي والإداري في المؤسسات الرسمية بصنعاء.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية منذ نهاية العام 2014، وتتهمهم الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية دولية ومحلية بتنفيذ اختطافات طالت العديد من المعارضين لهم، بينهم سياسيون وصحفيون وأكاديميون.

ويتهم الحوثيون العديد من هؤلاء المختطفين، بدعم ومساندة ما يصفوه "العدوان على اليمن"، في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد مسلحي الجماعة منذ مارس/ آذار 2015، فيما ينفي المختطفون هذه التهم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.