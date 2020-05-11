بغداد: أكار والسراج يهنئان الكاظمي بتشكيل الحكومة

بغداد/ الخليج 365
هنأ كل من وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأحد، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بتوليه منصبه الجديد، وفق بيان رسمي.
وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عبر تويتر أن الكاظمي تلقي اتصالا هاتفيا من أكار وبرقية تهنئة من السراج.
وأضاف البيان أن وزير الدفاع التركي هنأ الكاظمي بتوليه منصبه وتمنى له النجاح في مهامه.
كما أعرب أكار عن أمله بتعميق وتطوير العلاقات والتعاون المشترك بين تركيا والعراق بوجه التحديات، وخصوصا المساعدة في مكافحة فيروس كورونا.
والخميس، رحبت وزارة الخارجية التركية، بحصول حكومة الكاظمي على ثقة البرلمان. وشددت الوزارة، على أن تركيا مستعدة للعمل مع الحكومة الجديدة، مثلما كان الأمر مع سابقتها.
فيما أعرب السراج في برقية أرسلها للكاظمي، عن تهانيه بنيل الحكومة الجديدة ثقة البرلمان، وتمنى لنظيره العراقي السداد والنجاح في مهامه.
والخميس، صوت البرلمان العراقي بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين (255 نائبا من أصل 329) على منح الثقة للكاظمي و15 وزيرا في حكومته، فيما لم يحظ 5 مرشحين بالثقة، ولم يقدم الكاظمي أي مرشحين لشغل حقيبتي النفط والخارجية.
وجاء تمرير الحكومة بعد أشهر من الجمود السياسي بعد أن أطاحت الاحتجاجات الشعبية بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي الذي استقال على إثرها مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
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